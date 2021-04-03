الصين: تسجيل 26 إصابة بكورونا بينها 7 بعدوى محلية

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 26 إصابة بكورونا بينها 7 بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90252 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 19 رفعت إجمالي الحالات إلى 5324 حالة غادر منها 5164 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85413 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 24 حالة جديدة بدون أعراض 5 منها في مقاطعة يونان و19 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 300 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11499 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 205 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة،بينما أبلغت تايوان عن 1039 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 11122 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 987 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.