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الهند: أكثر من 89 ألف إصابة جديدة و714 وفاة بفيروس كورونا

07:30 ص السبت 03 أبريل 2021
الهند: أكثر من 89 ألف إصابة جديدة و714 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 89 ألفا و129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ 6 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونا و392 ألفا و260 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 714 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 164 ألفا و110 أشخاص.

وأفادت بأن 44 ألفا و202 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و569 ألفا و241 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 658 ألفا و909 أشخاص.

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