زاخاروفا: نرحب بتصريحات بايدن حول تجنب التصعيد مع روسيا

05:36 م الخميس 29 أبريل 2021
زاخاروفا: نرحب بتصريحات بايدن حول تجنب التصعيد مع روسيا

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخار

موسكو- (أ.ش.أ):

رحبت وزارة الخارجية الروسية بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نواياه تجنب التصعيد مع روسيا، مشيرة إلى أن أفعال الإدارة الأمريكية الحالية تخالف ما تقوله.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال إحاطتها الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس:" إن تصريحات الرئيس الأمريكي تترك انطباعا مزدوجا لدينا، فنحن بالطبع نرحب بالنوايا المعلنة لتجنب التصعيد مع روسيا، ولكن نوايا الإدارة الأميركية الحالية تخالف الأفعال".

وأضافت:" أن خطاب بايدن أمام الكونجرس أمس بكل ما يحمله من تصريحات، يؤكد فقط أن واشنطن حتى الآن ليست مستعدة للتخلي عن الضغط، الذي لا أمل منه، وعن الاتهامات التي لا أساس لها ضد بلدنا بالقيام بأنشطة خبيثة".

وتابعت زاخاروفا: "إذا كان الجانب الأمريكي ينوي الحوار حقا، فقد حان الوقت لتنحية خطاب المواجهة جانبا من خلال اتخاذ خطوات عملية لتصحيح الحالة غير الطبيعية، التي أصبحت فيها العلاقات الثنائية في الوقت الحالي"، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بالتسبب في الوصول إلى هذه الحالة.

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ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية جو بايدن الرئيس الأمريكي روسيا

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