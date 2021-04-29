ماكرون: فرنسا ترفع قيود كورونا على مراحل اعتبارا من 3 مايو

03:43 م الخميس 29 أبريل 2021
ماكرون: فرنسا ترفع قيود كورونا على مراحل اعتبارا من 3 مايو

إيمانويل ماكرون

باريس- (د ب أ):

تعتزم فرنسا تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا على أربع مراحل بداية من 3 مايو وحتى 30 يونيو، حسبما نقلت صحيفة لو باريزيان عن تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ماكرون قال أيضا إنه سوف يتم رفع القيود المفروضة على السفر الداخلي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

كما سيتم تأخير موعد حظر التجوال اليومي ليبدأ الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء بالتوقيت المحلي حاليا اعتبارا من 19 مايو وتأخيره مرة أخرى ليبدأ الساعة 01:00 مساء اعتبارا من 9 يونيو، قبل رفعه تماما في 30 يونيو، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم إعادة فتح أماكن العمل والمتاحف ودور السينما والمسارح والأماكن المفتوحة في المقاهي والمطاعم اعتبارا من 19 مايو.

إيمانويل ماكرون باريس فرنسا حظر التجوال فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي "المصالحة الوطنية"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 225528

    عدد المصابين

  • 169308

    عدد المتعافين

  • 13219

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 150189056

    عدد المصابين

  • 127725334

    عدد المتعافين

  • 3162701

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس 6 أيام.. وهذه الظاهرة مسيطرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا