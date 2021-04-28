الهند تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد لأول مرة

07:14 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
الهند تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد لأول مرة

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
سجلت الهند أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، لأول مرة منذ تقشي الوباء.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن السلطات الصحية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 3286 وفاة و362 ألفا و770 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و106 وفيات، لتأتي بذلك في الترتيب الرابع على مستوى العالم من حيث أكثر الدول تضررا من تفشي كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.​

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

بايدن يعتزم اقتراح برنامج بقيمة 200 مليار دولار لتعليم مجاني لمرحلة ما قبل المدرسة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| بيان عاجل من الصحة.. وإمكانية تطبيق حظر التجوال​ وتحذير من شم النسيم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا