الهند تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد لأول مرة
نيودلهي - (د ب أ):
سجلت الهند أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، لأول مرة منذ تقشي الوباء.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن السلطات الصحية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 3286 وفاة و362 ألفا و770 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و106 وفيات، لتأتي بذلك في الترتيب الرابع على مستوى العالم من حيث أكثر الدول تضررا من تفشي كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.
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