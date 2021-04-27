الأمير هاري وزوجته يشاركان في حملة لتوزيع لقاح كورونا في مايو المقبل

06:14 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
الأمير هاري وزوجته يشاركان في حملة لتوزيع لقاح كورونا في مايو المقبل

الأمير هاري وزوجته ميجان

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

ينضم دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ماركل إلى العديد من الفنانين أمثال سيلينا جوميز وجينيفر لوبيز وفو فايترز وبن أفليك وجيمي كيميل إلى الحفل الموسيقي، الذي يحمل اسم (فاكس لايف)، والذي من المقرر أن ينظم في 8 مايو المقبل لضمان عدالة توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال هاري وميجان - في بيان نشرته صحيفة (اكسبريس) البريطانية، اليوم /الثلاثاء/ - "على مدار العام الماضي، عانى عالمنا من الألم والخسارة والصراع معا.. الآن نحن بحاجة إلى التعافي والشفاء معا".. وأضافا: "لا يمكننا ترك أي شخص بمفرده، سنستفيد جميعًا وسنكون جميعًا أكثر أمانًا عندما يتمتع الجميع في كل مكان بفرص متساوية للحصول على اللقاح.. يجب أن نواصل التوزيع العادل للقاحات، وفي ذلك نستعيد الثقة في إنسانيتنا".

وقال أوميد سكوبي، الذي شارك في كتابة سيرة ميجان ماركل الذاتية، عبر تغريدة له، "سينضم الأمير هاري والدوقة ميجان إلى الحفلات في 8 مايو للاحتفال بالأمل في أن تقدم لقاحات كوفيد-19 للعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، سيدعو الحدث القادة إلى التأكد من أن اللقاحات متاحة للجميع".

وأضاف: "عائلة ساسكس هم رؤساء حملة (فاكس لايف) وسيقدمون رسالة عاجلة بشأن المساواة في اللقاحات خلال الحدث، كما أنهم قادوا أيضًا حملة منسقة عبر القطاع الخاص لجمع الأموال المهمة لبرنامج تقاسم اللقاح."

ويأتي الحفل الموسيقي بعد أن تم إعطاء 0.1% فقط من الجرعات في جميع أنحاء العالم في البلدان منخفضة الدخل، مما ترك الملايين عرضة للخطر.. وتشمل المظاهر الأخرى للحفل عددا من أصدقاء ميجان المقربين، بما في ذلك كريسي تيجن وجايل كينج.

جدير بالذكر أنه حتى الآن تم الإبلاغ عن أكثر من 140 مليون حالة إصابة بالفيروس حول العالم، كما وصل عدد ضحاياه إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

هذا المحتوى من

الأمير هاري ميجان ماركل لقاح كورونا سيلينا جوميز جينيفر لوبيز فو فايترز فاكس لايف فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الخارجية يجري مباحثات مع المبعوث الأممي للشرق الأوسط غدًا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بيان عاجل من الصحة بشأن أنباء عدم توافر أماكن لاستقبال مرضى كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا