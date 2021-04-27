تحذير أممي من تعثر اتفاق السلام في جنوب السودان بعد سنوات من توقيعه

جوبا- (بي بي سي):

حذرت الأمم المتحدة من أن التنفيذ البطيء لاتفاق السلام في جنوب السودان يعرض البلاد لخطر العودة إلى صراع واسع النطاق.

وأوصى تقرير جديد للمنظمة الدولية بتمديد حظر الأسلحة وفرض عقوبات جديدة على أولئك الذين يعيقون تنفيذ اتفاق السلام في هذا البلد الافريقي الذي استقل عن السودان عام 2011 .

ومنذ توقيع الاتفاق قبل ثلاث سنوات، شهدت البلاد العديد من حوادث العنف بين مؤيدي الرئيس سلفا كير، ومنافسه رياك مشار لذي أعيد تعيينه نائباً للرئيس بموجب شروط الاتفاق.

ويقول التقرير الأممي إن الصراع منع إيصال المساعدات الإنسانية ما جعل شعب جنوب السودان في حاجة ماسة إلى الدعم والمساندة الدولية.