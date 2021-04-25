باكستان تعرض على الهند مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا

05:39 م الأحد 25 أبريل 2021
باكستان تعرض على الهند مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا

الهند فيروس كورونا

إسلام آباد - (أ ش أ):

عرضت باكستان، اليوم الأحد، على الهند معدات ومواد طبية لدعم الإغاثة وسط تفاهم أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تشهد الهند أعلى حالات إصابة يومية في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية - وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "إنه كمبادرة تضامن مع الشعب الهندي في أعقاب الموجة القاتلة الحالية من الفيروس عرضت باكستان تقديم الدعم الإغاثي للهند، بما في ذلك أجهزة التهوية وآلات الأشعة السينية الرقمية ومعدات الوقاية الشخصية والمعدات ذات الصلة".. مضيفا أنه يمكن للسلطات المعنية في باكستان والهند وضع منهج لتسليم مواد الإغاثة بسرعة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن السلطات سجّلت 332 ألفا و730 إصابة يومية جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة، كما زاد عدد الوفيات جراء الجائحة ليناهز 2263 خلال يوم واحد، وليبلغ الإجمالي 186 ألفا و920 حالة.

الهند مساعدات طبية فيروس كورونا باكستان

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