قائد انقلاب ميانمار يشارك في قمة دول جنوب شرق آسيا

12:51 م السبت 24 أبريل 2021
قائد انقلاب ميانمار يشارك في قمة دول جنوب شرق آسيا

جاكرتا- (بي بي سي):

يجتمع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ممثلون عن عشر دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا لمناقشة الأزمة في ميانمار .

ووصل بالفعل إلى العاصمة الإندونيسية "مين أونغ هلينغ" الجنرال البورمي الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عسكري أطاح بحكومة أون سان سو تشي .

ولاقت دعوة الجنرال البورمي إلى الاجتماع و عدم دعوة ممثلين عن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا انتقادات شديدة.

وقتلت قوات الأمن في ميانمار أكثر من 700 شخص منذ بدء الاحتجاجات عقب الانقلاب العسكري.

وكانت بعض دول تجمع الآسيان قد أدانت الانقلاب، بينما تجاهلت دول أخرى ممارسات الحكم العسكري في ميانمار.

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