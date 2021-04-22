الحريري: بابا الفاتيكان سيزور لبنان بعد تشكيل الحكومة

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن بابا الفاتيكان فرنسيس أبدى له رغبته في زيارة بلده بعد تشكيل الحكومة هناك.

وكتب الحريري الخميس، خلال زيارته إلى الفاتيكان، عبر تويتر أنه "شرح للحبر الأعظم خلال اجتماع بينهما المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون وطلب منه مساعدة لبنان".

وأضاف أن الباب فرنسيس "حريص على العيش المشترك في لبنان وينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد".

وتابع: "قداسة البابا سيزور لبنان لكن بعد تشكيل الحكومة".

وتعليقًا على الوضع في لبنان، قال الحريري إن هناك فريقين يريد أحدهما "اقتصادا حرا" والآخر يسعى إلى "وضع يده على الكهرباء وغيرها والعمل مع جهة واحدة اقتصادية"، مضيفا: "المبادرة الفرنسية قائمة حتى الآن وأظن أن الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان".

وأقر رئيس الوزراء المكلف بأن الوضع الحالي في لبنان "سيء للغاية"، معربا في الوقت نفسه عن قناعته بأن تشكيل الحكومة سيساعد في وقف الانهيار، "إلا أن البعض يريد انهيار لبنان والكيان للبقاء في السياسة".

وأكمل: "جولاتي خارج لبنان هي للعمل وللبحث في كيفية مساعدة لبنان وربما هناك من يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري".