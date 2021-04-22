98 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

11:19 ص الخميس 22 أبريل 2021
98 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

رام الله- أ ش أ:

اقتحم 98 مستوطنا، الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن 63 مستوطنا و35 من طلبة المعاهد والجامعات اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وتجولوا في المنطقة الشرقية منه.

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الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى إسرائيل

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