98 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله- أ ش أ:

اقتحم 98 مستوطنا، الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن 63 مستوطنا و35 من طلبة المعاهد والجامعات اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وتجولوا في المنطقة الشرقية منه.