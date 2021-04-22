زلزال بقوة 4 درجات يضرب غربي تركيا

10:00 ص الخميس 22 أبريل 2021
زلزال بقوة 4 درجات يضرب غربي تركيا

زلزال بقوة 4 درجات يضرب غربي تركيا

أنقرة- (د ب أ):

ضرب زلزال بلغت قوته أربع درجات ولاية باليكسير غربي تركيا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، حسبما أفادت إدارة الكوارث التركية .

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) أن الزلزال وقع على عمق سبعة كيلومترات تحت سطح الأرض في منطقة سينديرجي.

ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

زلزال تركيا هزة أرضية ولاية باليكسير

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