أردوغان: تقديم 150 ألف جرعة من لقاحات مضادة لكورونا غدا للشعب الليبي

وكالات:

أعلن الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان، أن بلاده ستسلم الشعب الليبي، غدا، نحو 150 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، مشددا على دعم ليبيا، ولافتًا إلى أن تركيا ستُفعِّل قنصليتها في بنغازي عندما تكون الأوضاع ملائمة.

وقال أردوغان، في إفادة صحفية، مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور تركيا، اليوم الاثنين إن "تركيا ستسلم غدا 150 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا للشعب الليبي".

وأضاف "سنقوم بتفعيل قنصليتنا في بنغازي عندما تكون الأوضاع ملائمة.. وسنؤسس وسنشغل مستشفى للأمراض السارية في طرابلس".

وتابع "سندعم إعادة هيكلة العسكرية الليبية.. ويجب على ليبيا أن تكون بعيدة عن كل مصطلحات الهدم والحرب والحرب الأهلية".