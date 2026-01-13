

وكالات

زعم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن واشنطن تسعى إلى إجراء إصلاحات في كوبا لن تتحقق من خلال استخدام القوة العسكرية، لكن من خلال الضغط، كما حدث في فنزويلا.

قال رايت: "دون استخدام الأسلحة، ولكن بالقوة والحزم، نمضي قدما في الإصلاحات في كوبا، كما فعلنا في فنزويلا، هذا الرئيس فريد من نوعه، الرئيس دونالد ترامب شجاع لا يكرر ما لم ينجح بل يجد حلولا مبتكرة وإبداعية ويتبناها".

واعتبر أن تصرفات ترامب أدت إلى تحول جذري في فنزويلا، مما أدى إلى مسار أفضل بكثير.

أضاف أن الزعيم الأمريكي حقق ذلك دون استخدام الجيش، ودون إطلاق رصاصة واحدة، ودون وقوع أي خسائر بشرية أمريكية، مضيفا: "إنه يستخدم التجارة والطاقة لتحسين نصف الكرة الأرضية الذي نعيش فيه، وبلدنا".

وردا على سؤال حول قدرة ترامب على وقف إمدادات النفط المكسيكية إلى كوبا: "بالطبع يمكن للرئيس استخدام أداة الضغط هذه".

وأعرب عن رأيه بأنه إذا قرر الرئيس الأمريكي اتخاذ مثل هذه الخطوة، فسيكون من السهل القيام بذلك، وفقا لروسيا اليوم.