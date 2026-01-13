إعلان

"الضغط بدل البنادق".. استراتيجية ترامب الجديدة لـ كوبا على غرار فنزويلا

كتب : مصراوي

07:43 ص 13/01/2026

كريس رايت وزير الطاقة الامريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

زعم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أن واشنطن تسعى إلى إجراء إصلاحات في كوبا لن تتحقق من خلال استخدام القوة العسكرية، لكن من خلال الضغط، كما حدث في فنزويلا.

قال رايت: "دون استخدام الأسلحة، ولكن بالقوة والحزم، نمضي قدما في الإصلاحات في كوبا، كما فعلنا في فنزويلا، هذا الرئيس فريد من نوعه، الرئيس دونالد ترامب شجاع لا يكرر ما لم ينجح بل يجد حلولا مبتكرة وإبداعية ويتبناها".

واعتبر أن تصرفات ترامب أدت إلى تحول جذري في فنزويلا، مما أدى إلى مسار أفضل بكثير.

أضاف أن الزعيم الأمريكي حقق ذلك دون استخدام الجيش، ودون إطلاق رصاصة واحدة، ودون وقوع أي خسائر بشرية أمريكية، مضيفا: "إنه يستخدم التجارة والطاقة لتحسين نصف الكرة الأرضية الذي نعيش فيه، وبلدنا".

وردا على سؤال حول قدرة ترامب على وقف إمدادات النفط المكسيكية إلى كوبا: "بالطبع يمكن للرئيس استخدام أداة الضغط هذه".

وأعرب عن رأيه بأنه إذا قرر الرئيس الأمريكي اتخاذ مثل هذه الخطوة، فسيكون من السهل القيام بذلك، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كريس رايت ترامب كوبا فنزويلا الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟
أخبار مصر

خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟
4 أعراض تكشف ضعف عضلة القلب- احذرها
نصائح طبية

4 أعراض تكشف ضعف عضلة القلب- احذرها

يوفر 5 منح.. رابط التقديم في مؤتمر الدراسات البردية بآثار عين شمس
أخبار مصر

يوفر 5 منح.. رابط التقديم في مؤتمر الدراسات البردية بآثار عين شمس
"زوجة لاعب سابق".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن بطلة الاسكواش السابقة رنيم
مصراوي ستوري

"زوجة لاعب سابق".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن بطلة الاسكواش السابقة رنيم
صندوق الإسكان الاجتماعي: قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف
أخبار العقارات

صندوق الإسكان الاجتماعي: قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد