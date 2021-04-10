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البرازيل: تسجيل 3 آلاف و693 حالة وفاة بكورونا و93 ألفا و317 إصابة

07:00 ص السبت 10 أبريل 2021
البرازيل: تسجيل 3 آلاف و693 حالة وفاة بكورونا و93 ألفا و317 إصابة

أرشيفية

برازيليا- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة البرازيلية 3 آلاف و693 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و93 ألفا و317 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم السبت، أن إجمالي وفيات كورونا ارتفع إلى 348 ألفا و718 حالة، كما وصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 13 مليونا و373 ألفا و174 حالة.

وتشهد البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

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