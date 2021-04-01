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اليونيسف: لقاحات كورونا هي السبيل لإنهاء الوباء

01:11 م الخميس 01 أبريل 2021
اليونيسف: لقاحات كورونا هي السبيل لإنهاء الوباء

لقاح كورونا

القاهرة- أ ش أ:

دعا المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف دكتور تيد تشيبان، إلى إنهاء التحذيرات بشأن توزيع لقاح كورونا، مؤكدا أن الجميع لن يكونوا في مأمن إلا بالتوسع في توزيع اللقاحات لكل الدول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، عبر الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة "كوفيد-19" ومستجدات وصول لقاحات الفيروس وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

وأشار تشيبان، إلى أن التوزيع العادل والمنصف لكل الدول يساهم في مواجهة الفيروس، ويجب أن تتقاسم الدول التي لديها جرعات زائدة عن حاجتها إلى الدول الفقيرة وفق مرفق كوفاكس.

وأكد أن اللقاح ضروري لمواجهة المرض ويجب الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مؤكدا أن الجميع تعرض لتعب وإرهاق من تطبيق تلك الإجراءات ولكن يجب الاستمرار فيها.

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لقاحات كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية

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