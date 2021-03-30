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كندا تشكر مصر ودول الجوار السوري على كرم استضافة اللاجئين

09:03 م الثلاثاء 30 مارس 2021
كندا تشكر مصر ودول الجوار السوري على كرم استضافة اللاجئين

سوريا

كندا - (أ ش أ)

وجهت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، الشكر لمصر وعدد من الدول من بينها لبنان والأردن والعراق على ما وصفته "بالكرم الهائل" في استضافة العدد الكبير من اللاجئين السوريين، كاشفة عن حزمة جديدة من المساعدات للسوريين.

وأعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا جولد، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، عن التزام إنساني إضافي لتقديم المساعدات للسوريين.

وأعربت الوزيرة عن التزام بلادها بمواصلة عملها مع المجتمع الدولي والسوريين لوضع حد للصراع من خلال حل سياسي مستدام، وأنه بعد عقد من المعاناة، يستحق الشعب السوري استمرار دعم المجتمع الدولي ،ولا يجب أن نفقد التركيز، ستدعم كندا اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة وأولئك الذين نزحوا داخليا".

وركز مؤتمر بروكسل الخامس، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، على تلبية الاحتياجات الحرجة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة ودعم حل سياسي دائم للحرب السورية، ويوفر هذا الالتزام المساعدة الغذائية للمجتمعات المتضررة من الحرب ، فضلاً عن الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، كما توفر المساعدات الكندية أيضا المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة للعائلات.

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سوريا اللاجئين مصر كندا الحرب السورية

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