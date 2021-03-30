مقتل 3 سيدات في هجومين منفصلين بأفغانستان
كابول أ ش أ
قتلت ثلاث سيدات أفغانيات يعملن في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، جراء هجومين مسلحين منفصلين اليوم الثلاثاء، في مدينة "جلال أباد" بإقليم "نانجارهار" في افغانستان.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مصادر محلية - لم تسمها - القول إن الهجوم الأول وقع عندما قام مسلحون مجهولون بقتل سيدة تعمل في حملة التطعيم بمنطقة "مجبور أباد" في مدينة "جلال أباد"، في حين وقع الهجوم الثاني في منطقة أخرى بالمدينة، حيث قتل مسلحون مجهولون سيدتين أخريين تعملان في الحملة.
ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذين الهجومين، كما لم تتم الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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