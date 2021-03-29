العاهل الأردني يوافق على إجراء تعديل حكومي مصغر

عمان- (أ ش أ):

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على إجراء تعديل حكومي مُصغر بحكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، يشمل وزارتي الصحة والعمل.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأثنين بحسب الديوان الملكي الأردني، أن العاهل الأردني أمر بمقتضى الدستور بتعيين الدكتور فراس إبراهيم أرشيد الهواري وزيراً للصحة، ويوسف محمود علي الشمالي وزيراً للعمل.

وأدى الوزيران الجديدان فى حكومة الخصاونة، اليمين أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية .