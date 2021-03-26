اتحاد مالكي السفن الألمان يعرب عن أمله في سرعة إنهاء إغلاق قناة السويس

هامبورج - (د ب أ):

أعرب اتحاد مالكي السفن الألمان عن أمله في سرعة إنهاء إغلاق قناة السويس بعد جنوح السفينة "إيفر جيفين" منذ أيام، والتي أدت إلى إغلاق المجرى الملاحي بالقناة.

ومن وجهة نظر الاتحاد فإن إمكانية تفريغ جزئي لسفينة "إيفر جرين" التي يبلغ طولها 400 متر الجانحة في القناة حاليا بغرض تخفيف وزنها يعني تأخيرا إضافيا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد كريستيان دينسو اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "حتى تصل رافعة عائمة إلى الموقع لتتمكن من تفريغ سفينة الحاويات بارتفاع ستين مترا سيكون وقت ثمين قد ضاع".

وأضاف دينسو أن عددا من مستقبلي البضائع المنقولة يضيق عليهم الوقت بالتدريج وهي مشكلة متصاعدة – ولكن لا يمكن تغييرها على المدى القريب.

وأوضح دينسو قائلا "لا يصح استمرار هذا، فالسفن تقف عالقة في ازدحام مروري بحري"، مبينا أنه على حد علمه قامت بعض السفن بالفعل بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، لكن ربما يكون ذلك منطقيا بالنسبة للشاحنات التي لم تدخل البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر بالفعل.

تسببت سفينة الحاويات "إيفر جرين" في إغلاق قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، منذ الثلاثاء الماضي.

وانحرفت السفينة التي تبحر تحت علم بنما بسبب عاصفة رملية في مجرى القناة، ويأمل مالكها في إعادة تعويمها نهاية الأسبوع الجاري.