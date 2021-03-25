التحالف: اعتراض مسيرة سادسة والحوثيون يحاولون استهداف جامعتين سعوديتين

وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض طائرة مسيرة بدون طيار سادسة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد التحالف العربي، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أن "ميليشيات الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أعلن في وقت سابق من اليوم، اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه أراضي المملكة.

وجاء في بيان التحالف، اليوم "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية".

وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.