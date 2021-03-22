أنقرة وكابول تبحثان عملية السلام في أفغانستان

أنقرة - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، مع نظيره الأفغاني حنيف أتمار، عملية السلام في أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر دبلوماسية تركية لم تكشف عنها.

وأوضحت المصادر أن الجانبين بحثا عملية السلام في أفغانستان. وأشارت إلى أن تشاووش أوغلو هنأ أتمار بمناسبة عيد النوروز.