خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي

طهران - (د ب أ)

أكد الزعيم الروحي لإيران اليوم الأحد أن بلاده ليست مستعدة للتنازل عن أي مطلب من مطالبها إذا أرادت الولايات المتحدة وحلفاؤها عودة البلاد إلى اتفاق يهدف إلى تقييد قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وقال آية الله علي خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "موقفنا واضح ولم يتغير. يجب رفع جميع العقوبات الأمريكية وفقًا لاتفاق فيينا ثم نعود إلى الاتفاق النووي."

وكان خامنئي يشير إلى اتفاق عام 2015 الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة من الدول الرئيسية، ووافقت إيران بموجبه على التخلي عن تطوير الأسلحة مقابل إنهاء العقوبات الدولية.

ومع ذلك، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الاتفاق أهمل البنود التي من شأنها أن تمنع إيران من التدخل في الصراعات الإقليمية وتطوير برامج الصواريخ، وانسحب من الاتفاق حتى تتمكن الولايات المتحدة من إعادة العقوبات من جانب واحد، ثم قلصت إيران التزامها ببنود الاتفاق.

ويرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي تولى منصبه في يناير، في إحياء الاتفاق بطريقة ما. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان أي من الجانبين مستعدًا لاتخاذ الخطوة الأولى.