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المكسيك: إعطاء 5.19 مليون جرعة لقاح كورونا

04:23 م الأحد 21 مارس 2021
المكسيك: إعطاء 5.19 مليون جرعة لقاح كورونا

فيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم تطعيم الأشخاص بها في المكسيك حتى اليوم الأحد 5.19 مليون جرعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 168 ألفا و803 حالات في اليوم الواحد. وعلى أساس هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر ثلاثة أعوام وشهر واحد لتطعيم 75 فى المئة من إجمالي السكان بواقع جرعتين لكل شخص.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في المكسيك قبل نحو 13 أسبوعًا.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 19ر2 مليون إصابة، والوفيات 197 ألفا و827 حالة وفاة، فيما مضى عام واحد وثلاثة أسابيع على تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرية تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه كل دولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فيروس كورونا لقاح كورونا المكسيك كوفيد 19

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