الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا خلال هذا العام
نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 43 ألفا و 846 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند خلال هذا العام.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 11 مليون و 599 ألفا و 130 حالة.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 197 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 159 ألفا و 755 حالة.
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