الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا خلال هذا العام

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 43 ألفا و 846 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند خلال هذا العام.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 11 مليون و 599 ألفا و 130 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 197 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 159 ألفا و 755 حالة.

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