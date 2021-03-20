أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال

06:38 ص السبت 20 مارس 2021
واشنطن تعرب عن قلقها من المأزق الانتخابي في الصومال

أرشيفية

واشنطن- (أ.ش.أ):
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من المأزق الانتخابي في الصومال، الأمر الذي تسبب في حالة من عدم اليقين تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في هذا البلد .

وناشد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الحكومة الصومالية على المستوى الاتحادي وكذلك القادة الإقليميين، لأن يطرحوا جانبا الأهداف السياسية الضيقة ، وأن يتحملوا مسئولياتهم أمام الشعب الصومالي ويوافقوا بصورة فورية على تعزيز الشفافية وإجراء الانتخابات الشاملة.

وأضاف أن المأزق الانتخابي الراهن يؤخر الإصلاح العاجل المطلوب في الصومال، والذي يسمح لها بالاتجاه نحو تخفيف المديونية، كما يعطل المعركة ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم حق مواطني الصومال في الاحتجاج السلمي وتعارض بشدة استخدام العنف من جانب أي طرف.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي قادة الصومال لحماية مستقبل البلاد وإيجاد اتفاق على العمل الفوري نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال.​

هذا المحتوى من

Asha
الولايات المتحدة الانتخابات البرلمانية الصومال الانتخابات الرئاسية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:40 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا