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الإكوادور تسمح بدخول المسافرين بدون اختبار كورونا لمن تلقوا اللقاح

08:11 ص الجمعة 19 مارس 2021
الإكوادور تسمح بدخول المسافرين بدون اختبار كورونا لمن تلقوا اللقاح

فيروس كورونا

كيتو-(أ ش أ):

أعلنت سلطات الإكوادور أنها ستسمح بدخول أراضي البلاد بدون اختبار سلبي لفيروس كورونا للمسافرين الذين تلقوا لقاحا ضد الفيروس التاجي.

وذكرت وزارة السياحة في الإكوادور - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "أن اللجنة الوطنية وافقت على قواعد جديدة للسفر جوا، التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 22 مارس الجاري"، مؤكدة أن المسافرين الذين لديهم شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا سيتمكنون من دخول أراضي البلاد بدون تقديم نتائج الاختبار.

وأضافت أنه في حال عدم وجود شهادة التطعيم سيكون على المسافر أن يقدم اختبارا سلبيا لفيروس كورونا، أخذه في غضون 3 أيام قبل السفر، أو يقدم اختبارا إيجابيا لوجود الأجسام المضادة.

وأشارت إلى أنه سيكون من الممكن أيضا دخول أراضي الإكوادور مع اختبار إيجابي لفيروس كورونا، بشرط الشفاء من المرض في غضون أكثر من شهر وبدون أعراض المرض، ولديهم شهادة طبية بأنهم بحالة صحية جيدة.

وكانت الإكوادور قد سجلت 306 آلاف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء و16.3 ألف حالة وفاة جراء الفيروس.

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