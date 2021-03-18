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لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:19 م الخميس 18 مارس 2021
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 430 ألفا و 734 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 73 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5609 حالات، في حين يرقد 959 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 307 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20236 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، إن عدد من قاموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بلغ 948 ألف شخص فقط، الأمر الذي يمثل خطورة مجتمعية بالغة في مجال التصدي للوباء.

وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية – في تصريح له اليوم – إلى أنه إذا لم يتلق 85% من الشعب اللبناني اللقاح فلا يمكن الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة من فيروس كورونا، وهو ما يتطلب أن يصل عدد المسجلين لتلقي اللقاح إلى نحو 5 ملايين شخص، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية وفرت زهاء 7 ملايين و 300 ألف جرعة لقاح، فضلا عن فتح المجال أمام الشركات الخاصة لاستيراد اللقاحات وفق الشروط التي وضعتها وزارة الصحة.

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فيروس كورونا لبنان إصابات كورونا

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