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اليوم.. وزراء الحكومة الوطنية الليبية الجديدة يتسلمون مهامهم

12:02 م الخميس 18 مارس 2021
اليوم.. وزراء الحكومة الوطنية الليبية الجديدة يتسلمون مهامهم

عبدالحميد الدبيبة

طرابلس- أ ش أ:

أعلنت الحكومة الوطنية الليبية الجديدة، تسلم وزراء الداخلية، الخارجية، المواصلات، السياحة، الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، مهام عملهم من الوزراء السابقين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس، أنه من المنتظر أن تقام في وقت لاحق اليوم مراسم التسليم والاستلام بين وزير العمل والتأهيل السابق، ووزيرا العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية.

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