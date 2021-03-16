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بلينكن يؤكد إدانة بلاده لكافة صور الإرهاب في ذكرى هجمات نيوزيلندا

06:53 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
بلينكن يؤكد إدانة بلاده لكافة صور الإرهاب في ذكرى هجمات نيوزيلندا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

واشنطن - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تدين كافة أشكال الإرهاب بغض النظر عن الأيديولوجية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين إن هذا جاء في سياق بيان للوزير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للهجمات المسلحة على مسجدين في نيوزيلندا حيث أعرب بلينكن على تضامنه مع نيوزيلندا وتعازيه لأسر الضحايا.
وأضاف المتحدث أن الوزير أكد رفض الإدارة الأمريكية كل محاولات الاعتداء من قبل أفراد أو جماعات تستهدف إشعال نار الفتنة والكراهية وعدم التسامح.
ونبه بلينكن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يضع على رأس أولوياته مكافحة التطرف العنيف بما في ذلك الأيديولوجية العنيفة لتفوق البيض، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمنع مختلف أشكال الإرهاب.

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