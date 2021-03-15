مسلحون يختطفون طلابا ومعلميهم شمال غرب نيجيريا
ابوجا- (بي بي سي):
اختطف مسلحون عددا من تلاميذ المدارس الابتدائية ومعلميهم في ولاية كادونا، شمال غرب نيجيريا، بعد أيام من اختطاف عشرات الطلاب من الولاية نفسها.
وقال سكان محليون لبي بي سي إن مسلحين هاجموا مدرسة حكومية، في قرية ريما في منطقة بيرنين غواري، بالتزامن مع توافد الطلاب عليها، صباح اليوم الاثنين.
ولم يتضح، حتى الآن، عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم.
وتمكنت العصابات المسلحة من اعتقال أكثر من 700 طالب في نيجريا، منذ ديسمبر الماضي.
وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مدرسة ابتدائية، ولا يزال 39 طالبا، ممن اختُطفوا من كلية الغابات، الخميس الماضي، قيد الأسر.
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