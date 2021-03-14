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‏تركي آل الشيخ يزور مؤسسة مسك الخيرية.. ويعلق: مبهور بما شاهدته (صور)

06:28 م الأحد 14 مارس 2021
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وكالات:
زار رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، معربا عن سعادته بما تقدمه المؤسسة من خدمات ومشيدا بإسهامات ولي العهد السعودي.
وكتب تركي آل الشيخ، في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم الأحد "من زيارتي لمؤسسة مسك الخيرية... التي تحمل اسم غالي وبصمة غالية علي شخصياً وعلى كل سعودي وسعودية سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله".
وأضاف "مبهور بما شاهدته وأتذكر سيدي عندما بدأ في هذا الصرح العظيم عام ٢٠٠٩ م وسبحان الله ها أنا أرى حصاد سيدي ورؤيته... شباب وشابات سعوديين رائعين".
ومؤسسة "مسك"، غير ربحية في المملكة العربية السعودية، أنشأها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهو من يرأس مجلس إداراتها.
وتوفر "مسك" التعليم للمجتمع في كافة المجالات، من بينها المجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، ومجالات الأعمال، وتعقد الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية، التي بدورها تقدم الدعم للمشاريع الناشئة، وكل ذلك بهدف تحقيق التطور والتقدم في السعودية، وزيادة مساهمتها الفاعلة من خلال المشاركة في اللجان والعضويات الدولية، ومن أهمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو التي تعد المملكة عضوًا مؤسسًا فيها.

تركي آل الشيخ مؤسسة مسك الخيرية محمد بن سلمان هيئة الترفيه السعودية

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