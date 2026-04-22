لماذا تظهر مديونية مفاجئة في العدادات الكودية؟.. الأسباب والحل

تشهد شريحة من مستخدمي العدادات الكودية مسبقة الدفع حالة من الجدل والتساؤلات بعد ظهور مديونيات مفاجئة أثناء عمليات شحن الكارت، رغم انتظام البعض في السداد.

ويستعرض "مصراوي" أسباب هذه الظاهرة التي أثارت مخاوف المواطنين، خاصة مع عدم وضوح أسبابها لدى كثيرين، ما يدفع للبحث عن تفسير دقيق من الجهات المختصة.

كيف تظهر المديونية؟

عند التوجه لشحن كارت العداد، يفاجأ بعض المستخدمين بخصم جزء من قيمة الشحن لسداد مديونية مسجلة على العداد، وهو ما يظهر على شاشة العداد أو إيصال الشحن تحت بند "مديونية" أو "أقساط".

الأسباب الرئيسية لظهور المديونية:

فروقات شرائح الاستهلاك:

في بعض الحالات، تتم المحاسبة المبدئية على شريحة معينة، ثم تُجرى مراجعة لاحقة للاستهلاك الفعلي، ما ينتج عنه فروق تُضاف كمديونية.

تأخر تسجيل القراءات:

قد يحدث تأخير في تسجيل بيانات الاستهلاك داخل النظام، خاصة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تراكم استهلاك غير مُحاسب عليه يظهر لاحقًا.

تحويل النظام من تقديري إلى فعلي:

في حالات سابقة، تم احتساب الاستهلاك بشكل تقديري قبل تركيب العداد الكودي، وبعد التشغيل الفعلي تتم تسوية الفروق.

وجود مستحقات سابقة على الوحدة:

إذا كانت الوحدة عليها مديونية قبل تركيب العداد الكودي، يتم ترحيلها إلى العداد الجديد وتقسيطها عبر الشحن.

أخطاء فنية أو تحديثات النظام:

في أحيان محدودة، قد تؤدي تحديثات برامج العدادات أو أخطاء فنية إلى ظهور مديونيات مؤقتة، يتم مراجعتها لاحقًا.

ماذا تفعل إذا ظهرت المديونية؟

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد لمراجعة تفاصيل المديونية.

طلب بيان تفصيلي بالاستهلاك وفترات المحاسبة.

التأكد من عدم وجود أخطاء في تسجيل البيانات أو الشحن.

تقديم شكوى رسمية في حال وجود شبهة خطأ، مع الاحتفاظ بإيصالات الشحن.

هل يمكن تقسيط المديونية؟

في الغالب، يتم خصم المديونية على دفعات صغيرة تلقائيًا مع كل عملية شحن، دون تحميل المواطن عبئًا ماليًا كبيرًا دفعة واحدة.