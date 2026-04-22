الحرس الثوري الإيراني يُهاجم سفينة تبحر شمال شرقي سلطنة عمان
كتب : مصراوي
بحرية الحرس الثوري الإيراني
وكالات
هاجم قارب للحرس الثوري الإيراني، سفينة حاويات، شمال شرقي سلطنة عمان.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، إنها تلقت بلاغا بشأن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا شمال شرقي سلطنة عمان، إذ أفاد قبطان سفينة حاويات باقتراب زورق حربي تابع للحرس الثوري الإيراني.
وتعرضت السفينة بعدها لإطلاق نار مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بغرفة القيادة، لكن دون الإبلاغ عن اندلاع أي حرائق أو حدوث ضرر بيئي، وجميع أفراد الطاقم بخير، وفقا لسكاي نيوز.