الحرس الثوري الإيراني يُهاجم سفينة تبحر شمال شرقي سلطنة عمان

كتب : مصراوي

07:58 ص 22/04/2026

بحرية الحرس الثوري الإيراني

وكالات

هاجم قارب للحرس الثوري الإيراني، سفينة حاويات، شمال شرقي سلطنة عمان.

وقالت ​هيئة عمليات ⁠التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، إنها تلقت ​بلاغا بشأن واقعة ‌على بعد 15 ميلا بحريا شمال ‌شرقي ‌سلطنة عمان، إذ أفاد قبطان سفينة حاويات باقتراب ‌زورق ‌حربي ⁠تابع للحرس الثوري الإيراني.

وتعرضت السفينة بعدها ⁠لإطلاق ‌نار مما أدى ⁠إلى إلحاق أضرار جسيمة ⁠بغرفة القيادة، ​لكن دون ⁠الإبلاغ ​عن اندلاع أي حرائق ​أو حدوث ضرر بيئي، وجميع أفراد الطاقم بخير، وفقا لسكاي نيوز.

