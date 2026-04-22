إيران تعلن إعدام جاسوس كان يزود الموساد بمعلومات حساسة

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إعدام "مهدي فريد"، المدان بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، بعد الانتهاء من النظر في قضيته والمصادقة على الحكم النهائي من قبل المحكمة العليا.

قالت السلطات، إن المعني كان مسؤولا عن قسم إدارة لجنة الدفاع المدني في إحدى المؤسسات الحساسة، وقد تواصل عبر الفضاء الإلكتروني مع جهاز الموساد، ونظرا للصلاحيات التي كان يتمتع بها، نال ثقة ضابط الموساد بسرعة.

وبحسب اعترافات المحكوم عليه، فإن الصلاحيات داخل المؤسسة، والمخطط التنظيمي، ومواقع المباني الداخلية، والوضع الأمني، وتفاصيل مباني الدفاع، والمعلومات الموجودة في نظام الأتمتة حول هويات الكوادر، كانت من بين المعلومات التي حاول فريد نقلها إلى الموساد، وفقا لروسيا اليوم.