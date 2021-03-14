أكثر الكلمات إنتشاراً

إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

جبران باسيل: نتخوف من اعتماد الفيدرالية في لبنان

01:42 م الأحد 14 مارس 2021
جبران باسيل: نتخوف من اعتماد الفيدرالية في لبنان

جبران باسيل

بيروت- (د ب أ):

أعرب رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل اليوم الأحد عن أن تياره يتخوف من اعتماد الفيدرالية في البلاد ، معتبرا أن الجيش صاحب المسؤولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن باسيل قوله ، في مؤتمر صحفي تلا خلاله الورقتين السياسية والاقتصادية للتيار الحر ، "إن التيار يتخوف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن أن تكون حلا للبلدان الشبيهة به، وهي كذلك، بل لأن نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحولانها إلى فرز طائفي طوعي للسكان، وهذا ما قد يجعلها نوعا من التقسيم المقنع وهو مرفوض منا حتما".

واعتبر أن "الاستراتيجية الدفاعية تشكل في حد ذاتها ضمانة للبنان تسمح له وتوجب على ابنائه البقاء بمنأى عن كل نزاع لا علاقة له به"، مؤكدا ضرورة اعتماد استراتيجية دفاعية تقوم على التفاهم الداخلي، والحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع، ومركزية قرار الدولة دون التخلي عن الحق المقدس والشرعي بالدفاع عن النفس.

ودعا باسيل إلى فك الحظر عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة، مؤكدا ضرورة تحصين لبنان في وجه أي عدوان من إسرائيل أو من الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن لبنان هو بلد التوازنات وأي إختلال في توازنه يضرب تنوعه ويسقط هويته، مشيرا الى أن "عودة اللاجئين والنازحين شرط وجودي للبنان، وعدمها مانع للسلام مع إسرائيل ومولد للحرب معها، ومانع لاستقرار العلاقات المميزة والمتوازنة التي نريدها مع سوريا".

وقالباسيل : "لا نقبل، ولا يمكن للبنان أن يدمج في مجتمعه لا اللاجئين ولا النازحين، فلا دستوره ولا نسيجه الإجتماعي ولا موارده الإقتصادية ولا كثافة سكانه تسمح بهذا التوطين".

جبران باسيل لبنان التيار الوطني الحر

الخبر التالى:

تقرير: الحكومة اليابانية تؤيد فكرة إنهاء حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق مجاورة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:30 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا