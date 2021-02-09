فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يقدم المذكرة القانونية النهائية
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
قدم نواب الكونجرس المسئولين عن ملف عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مذكرتهم القانونية النهائية حول العزل.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن المذكرة النهائية ردت على ما جاء في موجز فريق ترامب، وعاينت الحجج التي سيتم عرضها في مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة.
وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين عن الملف ردوا في موجزهم على الحجج القانونية "التي لا تستحق عناء الرد" للرئيس السابق ترامب و"التأكيدات التي لا أساس لها".
يشار إلى أنه من المقرر بدء جلسات المحاكمة في وقت لاحق اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي ستستمر لعدة أيام، حيث أشارت الشبكة إلى أن عددًا من أعضاء المجلس من الحزب الديمقراطي يتوقعون الوصول إلى تصويت نهائي بحلول الأحد أو الاثنين المقبلين، في حالة لم يكن هناك شهود.
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