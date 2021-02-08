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واشنطن: إيران مستمرة في عدم الامتثال للاتفاق النووي

10:54 م الإثنين 08 فبراير 2021
واشنطن: إيران مستمرة في عدم الامتثال للاتفاق النووي

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده تقوم بمشاورات خاصة حول إيران وتتشاور مع أقرب شركائها.

وأكد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن إيران مستمرة في عدم الامتثال للاتفاق النووي أولويتنا إطلاق سراح مواطنينا هناك.

ونفى الأنباء التي تتحدث عن حمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفيث رسالة أمريكية إلى طهران حول اليمن.

وزارة الخارجية الأمريكية الاتفاق النووي إيران أمريكا نيد برايس

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