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المجر توافق على استحدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

09:42 م الأحد 07 فبراير 2021
المجر توافق على استحدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

لقاح سبوتنيك V

بودابست - (د ب أ)

قال وزير الموارد البشرية المجري ميكلوس كاسلر، اليوم الأحد عبر صفحته على فيسبوك، إن المجر وافقت على اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لكوفيد-19.

وأوضح كاسلر، وهو وزير الصحة، إن المركز المجري للصحة العامة منح الموافقة على اللقاح.

وكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد أعلن يوم الجمعة أن الموافقة على "سبوتنيك في" وشيكة.

وهذه الموافقة هي المرة الأولى التي توافق فيها المجر على إعطاء لقاح مضاد لكوفيد-19 لم تتم الموافقة عليه بعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

كما يخضع اللقاح الذي أنتجته شركة "سينوفارم" الصينية حاليًا لعملية الموافقة في المجر.

لقاح سبوتنيك V المجر اللقاح الروسي كوفيد-19 فيروس كورونا

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