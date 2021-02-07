كوريا الجنوبية تسجل 372 اصابة جديدة بكورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 372 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 80 ألف و 896 اصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد شهدت 7 حالات وفاة اضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1471 وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسجلت البلاد 360 حالة تعافي جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المتعافين 70 ألفا و 865 حالة.