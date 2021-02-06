أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مجلس الأمن الدولي: داعش يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي

12:42 م السبت 06 فبراير 2021
مجلس الأمن الدولي: داعش يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي

مجلس الأمن الدولي

نيويورك- أ ش أ:

أكد تقرير دولي صادر عن مجلس الأمن، السبت، أن العدد الأكبر من عناصر تنظيم داعش موجود داخل العراق، فيما أشار إلى أن التنظيم يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي.

وأوضح تقرير صادر عن لجنة معاقبة القاعدة وداعش التابعة لمجلس الأمن الدولي أن" التقديرات تشير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي لديه 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي".

وأضاف أن "تنظيم داعش ما زال لديه حوالي 10 آلاف مقاتل في سوريا والعراق، والعدد الأكبر من عناصره يتواجدون في العراق".

كما بيّن التقريرأن "التنظيم حصل على أموال من الخارج من خلال شبكات مالية غير رسمية"، لافتا إلى أنه "يواصل جمع الأموال بطرق عديدة مثل الابتزاز والخطف والفدية".

من جهته، نوه مجلس الأمن الدولي أن"تنظيم داعش ما زال قادراً على شن عمليات في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا،على الرغم من التحديات التي يواجهها ومن بينها فقدانه عدداً من قياداته في عام 2020".

هذا المحتوى من

مجلس الأمن الدولي نيويورك داعش

الخبر التالى:

تعميد رضيع في أسبوعه السادس يؤدي إلى وفاته ويثير جدلا في رومانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168597

    عدد المصابين

  • 131632

    عدد المتعافين

  • 9560

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هدم العقار كليًا.. 4 قرارات جديدة للنيابة الإدارية بشأن "برج الدائري المحترق"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا