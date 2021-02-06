غرق 11 شخصًا إثر انقلاب قارب شرق الصين

بكين- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام رسمية، السبت، بأن 11 شخصا لقوا حتفهم غرقا بعد انقلاب قارب صيد في بحيرة بإقليم انهوي، شرق الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن ثلاثة أشخاص نجوا من الحادث.

وانقلب القارب الذي يقل 14 قرويا من مقاطعة سوسونج مساء الخميس في بحيرة بوهو.