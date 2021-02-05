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ميركل تثمن خطاب بايدن وتصفه بأنه "رسالة جيدة للغاية"

08:58 م الجمعة 05 فبراير 2021
ميركل تثمن خطاب بايدن وتصفه بأنه "رسالة جيدة للغاية"

أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ارتياحها للخطاب الأول المتعلق بالسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقالت ميركل اليوم الجمعة: "كان خبرا سارا للغاية بالأمس أن أمريكا ستعود دبلوماسيا وبقوة، وسيستفيد الجميع بذلك، وأنا مقتنعة بهذا بشدة".

وكان بايدن أكد في كلمة له يوم أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستعتمد ثانية على التعاون الدولي بدلا من الجهود الوطنية الفردية وسياسة "أمريكا أولا" التي اتبعها سلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن: "أمريكا عادت، وعادت الدبلوماسية".

ووعدت ميركل الرئيس الأمريكي بايدن بدعم قوي لعقد لقاء قمة للدول الديمقراطية كان قد أعلن عنه بالفعل خلال حملته الانتخابية.

وأضافت ميركل أنها ترغب في الحديث إلى الإدارة الأمريكية الجديدة أولا حول السياسة تجاه روسيا والصين.

أنجيلا ميركل جو بايدن ألمانيا

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