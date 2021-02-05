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الرئيس الأمريكي: من الواضح أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في مأزق

08:28 م الجمعة 05 فبراير 2021
الرئيس الأمريكي: من الواضح أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في مأزق

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه من الواضح أن اقتصاد بلاده لا يزال في "مأزق".

وأوضح بايدن، في كلمة بالبيت الأبيض اليوم، أنه تمت إضافة آلاف الوظائف في القطاع الخاص الشهر الماضي في الولايات المتحدة وبإجمالي حوالي 49 ألف وظيفة في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 10 مليون شخص من البطالة.

وأكد بايدن أن 4 ملايين شخص ظلوا بدون عمل لمدة 6 أشهر أو أكثر، وأن 24 مليون بالغ و12 مليون طفل في الولايات المتحدة "لا يجدون حرفياً طعاماً كافياً ليأكلونه".

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