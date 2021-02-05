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اشتية يطالب العالم بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال

02:24 م الجمعة 05 فبراير 2021
اشتية يطالب العالم بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رام الله - أ ش أ
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، جريمة إعدام المستوطنين للشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما) في قرية راس كركر غرب رام الله، وطالب العالم بتوفير الحماية لأبناء شعبنا من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريح على موقع "فيسبوك" نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة "إن المجد والخلود للشهيد خالد ماهر نوفل الذي ارتقى بنيران مستوطنين في راس كركر هذا الصباح، والصبر والسلوان لعائلته".
وأضاف:"المستوطنون يمارسون إرهابهم بدون رقيب ويستهدفون البشر والحجر والشجر وكل ما هو فلسطيني، تحت نظر وحماية جيش الاحتلال، وندين هذه الجريمة البشعة ونطالب العالم بتوفير الحماية لأبناء شعبنا من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه".

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محمد اشتيةرئيس الوزراء الفلسطيني رام الله فلسطين

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