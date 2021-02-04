أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

سلوفاكيا تسمح تدريجيا بالعودة إلى المدارس ورياض الأطفال

02:15 ص الخميس 04 فبراير 2021
سلوفاكيا تسمح تدريجيا بالعودة إلى المدارس ورياض الأطفال

أرشيفية

براتيسلافا - (د ب أ):
قالت الحكومة السلوفاكية الأربعاء إنها ستسمح تدريجيا بإعادة فتح المدارس ورياض الأطفال بدءا من الأسبوع المقبل في ظل شروط صارمة.

وكخطوة أولى، سيتم السماح فقط للتلاميذ في المستويات الأربعة الأصغر والصفوف الدراسية النهائية لبعض أنواع المدارس بالعودة يوم الاثنين.

ويتعين أن يكون الطلاب قادرين على إثبات أن والديهم أجروا اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وأن النتائج سلبية خلال أسبوع من دخول مبنى المدرسة.

وسيواصل معظم التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم عشرة أعوام أو أكثر ، وكثير منهم لم يذهبوا إلى المدرسة منذ أكتوبر، الدراسة في المنازل في الوقت الحالي.

وتم إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال منذ منتصف ديسمبر.

سلوفاكيا عودة المدارس فيروس كورونا

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة بكورونا و7 وفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167525

    عدد المصابين

  • 130912

    عدد المتعافين

  • 9460

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 104841773

    عدد المصابين

  • 76486463

    عدد المتعافين

  • 2275444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:53 وفاة.. الصحة تصدر بيانا عن إصابات ووفيات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا