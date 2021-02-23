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قصر باكنجهام: الأمير فيليب يعاني من عدوى

07:30 م الثلاثاء 23 فبراير 2021
قصر باكنجهام: الأمير فيليب يعاني من عدوى

الأمير فيليب

لندن - (د ب أ)

قال متحدث باسم قصر باكنجهام البريطاني، إن الأمير فيليب يعاني من عدوى وسيستمر في البقاء في المستشفى لبضعة أيام أخرى.
وتم نقل الأمير، زوج الملكة إليزابيث الثانية، إلى مستشفى في وسط لندن قبل أسبوع بسبب مرض لم يتم الكشف عنه، والذي أكد القصر لاحقا أنه لم يكن (كوفيد-19).
ومع ذلك، في ظل تمديد إقامته، اتخذ أفراد العائلة المالكة خطوة غير عادية بإعلان طبيعة مرض الأمير فيليب، إلا أنه لم يتم تأكيد نوع العدوى.
وقال قصر باكنجهام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بيان قصير، إن دوق إدنبرة لا يزال في مستشفى الملك إدوارد السابع حيث يتلقى رعاية طبية للتعافي من عدوى.
وأضاف البيان: "أنه مرتاح ويستجيب للعلاج لكن من غير المتوقع أن يغادر المستشفى لمدة عدة أيام".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قام الابن الأكبر للأمير فيليب والملكة إليزابيث والأول في ترتيب تولي العرش، الأمير تشارلز، بزيارة والده لفترة وجيزة في المستشفى قبل العودة إلى منزله الريفي في جلوسترشاير.

الأمير فيليب قصر باكنجهام

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