في عيد الحب.. طبيب الدقهلية ألقى بوكيه ورد للنيل ولحقه منتحرًا

الدقهلية - رامي محمود:

أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من حياته بالقفز فى مياه النيل من أعلى كوبري طلخا بمحافظة الدقهلية، عقب إلقائه بوكيه ورد فى المياه، حيث لقي حتفه.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية. وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري جرى انتشال الجثمان.

تبين أن الشاب طبيب بشرى يبلغ 31 عامًا مقيم بقرية التمد التابعة لمركز السنبلاوين يعمل بأحد المستشفيات الحكومية.

حرر بذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.