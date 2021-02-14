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بريطانيا تؤيد دعوة بايدن للصين للكشف عن بيانات كورونا

11:37 م الأحد 14 فبراير 2021
بريطانيا تؤيد دعوة بايدن للصين للكشف عن بيانات كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):

أيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصين بأن تسمح بالاطلاع على بيانات أولية تتعلق بتفشي مرض كوفيد-19.

كان فريق من محققي منظمة الصحة العالمية، زار الصين مؤخرا، قد خلص إلى استبعاد بشكل كبير تسرب فيروس كورونا من معمل بمدينة ووهان.

غير أن البيت الأبيض عبر عن مخاوفه البالغة بشأن التحقيق، قائلا إن النتائج يجب أن تكون بعيدة عن أي تدخل من جانب الحكومة الصينية.

وبدت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أنها تراجعت عن الرفض الواضح لنظرية حدوث تسرب بالمختبر.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال جونسون في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة" سي بي إس نيوز" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد، قال إن من المهم للغاية معرفة كيف نشأت الجائحة.

وتساءل جونسون قائلا: "هل كانت في سوق رطبة؟ هل جاءت من الخفافيش؟ هل الخفافيش مرتبطة بآكل النمل الحرشفي /البنغولين/؟ كل هذه الأسئلة باتت الآن أمورا تخمينية".

وقال إنه "يجب أن نرى البيانات. يجب أن نطلع على كل الأدلة. لذا أؤيد تماما ما قاله الرئيس بايدن بشأن ذلك".

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بريطانيا جو بايدن منظمة الصحة العالمية

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