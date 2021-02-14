أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مقتل ثلاثة جنود في انفجار شرق أوكرانيا

05:38 م الأحد 14 فبراير 2021
مقتل ثلاثة جنود في انفجار شرق أوكرانيا

الجيش الأوكراني

كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، إن ثلاثة جنود قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في شرقي أوكرانيا.

وقتل الجنود الحكوميون أثناء توجههم إلى مواقع بالقرب من مدينة نوفولوهانسكي في منطقة دونيتسك.

ويأتي مقتل الجنود الثلاثة بعد أيام من مقتل جنديين حكوميين آخرين في قتال يوم الخميس في المنطقة المتنازع عليها، على الرغم من وقف إطلاق النار المستمر منذ يوليو 2020.

واتهم الانفصاليين المدعومين من روسيا الجيش الأوكراني مؤخرًا بتغيير مواقعه عدة مرات. وقتل ما لا يقل عن 10 جنود وأصيب نحو 20 آخرين منذ بداية العام في الجانب الحكومي وحده.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع القتال في أبريل 2014 بأكثر من 13 ألف شخص. ولم يتم بعد تنفيذ خطة سلام تم التوصل إليها قبل ستة أعوام بوساطة فرنسية ألمانية.

انفجار أوكرانيا وزارة الدفاع الأوكرانية عبوة ناسفة

الخبر التالى:

بوتين: لن نتحرك ضد شبكات الإنترنت الأجنبية إلا إذا هاجمت روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| وزير التعليم يعلن خطة الامتحانات والدراسة لجميع المراحل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا